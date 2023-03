Clima: Pichetto, Ue deve essere la prima della classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa, con la sua storia, deve tentare di essere la prima della classe dinanzi alla sfida del cambiamento climatico. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al XIX Foro di dialogo Italia-Spagna a Roma. “E’ una sfida che abbiamo raccolto come Paese e come Ue. Non è solo una sfida politica dei governi, ma anche dei popoli. L’Europa, con la sua storia, deve tentare di essere la prima della classe rispetto al mondo e rispetto ad altre aree che hanno condizioni di vita diverse dalle nostre”, ha dichiarato Pichetto. “Stiamo vivendo il cambiamento climatico nella siccità, con aree importanti del nostro Paese piene di polveri sottili, la Pianura Padana, grande area produttiva industriale che ha montagne a Nord, Sud e Ovest e ha venti che non permettono di pulire facilmente l’aria”, ha aggiunto il ministro. (Res)