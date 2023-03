Roma: M5s-CR, Corte dei Conti boccia Gualtieri, lavoratori Multiservizi pagano il prezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dall'inizio l'ingresso di Multiservizi in Ama, voluto dalla maggioranza, mostrava evidenti criticità. Parliamo non solo della tardiva notificazione alla stessa Ama della volontà di compiere l'acquisizione, ma soprattutto del fatto che con la nuova operazione gli utili della società deriverebbero unicamente da Roma Capitale. Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5s e Lista civica Raggi. "Puntualmente, la Corte dei Conti ha bocciato in toto l'iniziativa di Gualtieri. I problemi finanziari della partecipata, scrive la Corte, - spiegano i consiglieri - hanno un potenziale impatto di 13 milioni a fronte di un patrimonio netto di 6 milioni. Rilevando un rischio di liquidazione giudiziaria, i giudici non usano mezzi termini nel definire questa acquisizione come incoerente rispetto ai principi di necessità e sostenibilità finanziaria. Nel tentativo di acquisire consensi, si sta cercando di dare soluzioni facili a problemi complessi: ma poi purtroppo chi paga il prezzo più alto sono i lavoratori".(Com)