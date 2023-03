Sanità: "il grasso che ripara", protocollo innovativo Gemelli per trattare fistole e ferite difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sfruttare la vocazione rigenerativa del tessuto adiposo del paziente per riparare le fistole dell'apparato gastro-intestinale: è questa la chiave di un protocollo inedito messo a punto al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e utilizzato con successo finora su una trentina di pazienti. Il trattamento delle fistole digestive continua a essere lungo e complesso. Un nuovo metodo messo a punto al Gemelli, l'autotrapianto di frazione stromale da tessuto adiposo purificato autologo, al contrario, si è dimostrato invece di rapida attuazione, low cost e sta funzionando anche dove altre metodiche più sofisticate falliscono. Il progetto è nato da un'intuizione del dottor Venanzio Porziella e della dottoressa Dania Nachira, Uos di Chirurgia Esofagea - Uoc di Chirurgia Toracica, ed è stato messo a punto con il dottor Angelo Trivisonno, chirurgo plastico esperto nell'estrazione e lavorazione del grasso, e il dottor Ivo Boskoski, Uoc Endoscopia Digestiva Chirurgica del Gemelli e Ricercatore in Gastroenterologia, Università Cattolica. (segue) (Com)