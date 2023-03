Sanità: "il grasso che ripara", protocollo innovativo Gemelli per trattare fistole e ferite difficili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnica sfrutta la componente cellulare mesenchimale del tessuto adiposo del paziente stesso e del suo secretoma, una vera e propria farmacia di molecole antinfiammatorie, immunomodulanti e riparatrici presenti tra le cellule. Il prelievo del grasso, la sua purificazione e l'impianto avvengono tutti nella stessa seduta di sala operatoria, che dura circa un'ora e mezza. I risultati si vedono spesso dopo appena una-due settimane. Il primo lavoro scaturito da questa esperienza, pubblicato su Gastroenterology, è stato inserito nel 2022 nella top ten delle innovazioni tecnologiche e metodologiche dell'anno per novità, importanza e impatto clinico dall'American Society for Gastrointestinal Endoscopy. Ma per gli autori, questo è solo l'inizio di un percorso che si annuncia molto promettente. "Tutto è iniziato due anni fa – ricorda il dottor Venanzio Porziella, responsabile della Uos Chirurgia Esofagea - Uoc di Chirurgia Toracica di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Ricercatore in Chirurgia Toracica presso l'Università Cattolica, campus di Roma – con il caso disperato di una cinquantenne, arrivata da noi in consulenza da un altro ospedale. La paziente, durante chemioterapia adiuvante per un tumore del colon, in seguito a episodi di vomito violenti e ripetuti aveva riportato una lacerazione dell'esofago (sindrome di Boerhaave)". (segue) (Com)