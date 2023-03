Sanità: "il grasso che ripara", protocollo innovativo Gemelli per trattare fistole e ferite difficili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cibo e i batteri del tratto digestivo, fuoriuscendo dal buco dell'esofago erano arrivati alla pleura dove avevano prodotto una consistente raccolta di pus (empiema). La donna era in shock settico. Un intervento in urgenza ha permesso di drenare il pus dal cavo pleurico e di posizionare una protesi nell'esofago per chiudere il buco. Purtroppo, alla rimozione dello stent due mesi dopo, la fistola era ancora lì, pronta a far danno; il giorno stesso della sua rimozione era infatti ricomparsa la sepsi. È allora – prosegue il dottor Porziella - che insieme alla dottoressa Dania Nachira abbiamo avuto l'idea di fare un tentativo inedito di riparazione, sfruttando la capacità rigenerativa del tessuto stromale adiposo, prelevato dalla stessa paziente". Un po' come mettere una toppa nella camera d'aria forata della ruota di una bicicletta, un 'mastice vitale' fatto di cellule intelligenti (come staminali mesenchimali del tessuto adiposo) e sostanze in grado di promuovere la riparazione dei tessuti. "Per ottenere questo materiale 'rigeneratore' – spiega il dottor Porziella – abbiamo usato la tecnica messa a punto da Angelo Trivisonno; una volta prelevato il grasso dal fianco del paziente, abbiamo estratto la frazione stromale direttamente in sala operatoria. Quindi, il dottor Ivo Boskosky ha inserito per via endoscopica 2-3 ml di questo composto nella fistola e iniettato in sede sottomucosa altri 1-2 ml lungo tutto il bordo della fistola, creando dei pomfi. L'intervento, durato circa un'ora e mezza, è stato effettuato in anestesia generale. Una settimana dopo il 'buco' dell'esofago era sparito". (segue) (Com)