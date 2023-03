Sanità: "il grasso che ripara", protocollo innovativo Gemelli per trattare fistole e ferite difficili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità rigenerativa di questo estratto di tessuto adiposo è dovuta sia alle cellule stromali (linfociti, ma anche una componente di staminali), sia al 'secretoma', un insieme di proteine (interleuchine, citochine) prodotte da queste cellule. È una sorta di autotrapianto, quindi il paziente non corre il rischio di un rigetto. "L'impiego delle cellule mesenchimali da tessuto adiposo a scopo rigenerativo è diffuso – ricorda il dottor Porziella - ma con la nostra metodica si ottiene una frazione più pura e potente. Rispetto alle procedure di impianto di staminali pure la procedura è semplificata; non c'è bisogno di una cell factory e l'estratto stromale può essere ottenuto ed impiantato nella stessa seduta. Peraltro, a costi prossimi allo zero". Da questa esperienza pionieristica è nato un progetto di ricerca all'interno della UOC di Chirurgia Toracica, diretta dal professor Stefano Margaritora, portato avanti dal dottor Porziella (principal investigator), dalla dottoressa Nachira, dal dottor Boskoski e dal dottor Trivisonno, chirurgo plastico esterno. "Con questa équipe – spiega il dottor Porziella - stiamo trattando pazienti con fistole a tutti i livelli del tratto digerente e non solo, con risultati che non esito a definire entusiasmanti. Finora abbiamo trattato con questo protocollo standardizzato circa 30 casi per fistole post-operatorie dopo esofagectomia, fistole post-diverticolectomia, fistole gastriche dopo sleeve gastrectomy per obesità, fistole anali in persone con malattia di Crohn (in collaborazione con il dottor Angelo Potenza della Uoc di Chirurgia Addominale, diretta dal professor Luigi Sofo), fistole retto-vaginali dopo chirurgia ginecologica, fistole retto-vescicali dopo chirurgia del retto, perforazioni spontanee dell'esofago. In genere basta un unico trattamento; la procedura è comunque ripetibile". (segue) (Com)