Sanità: "il grasso che ripara", protocollo innovativo Gemelli per trattare fistole e ferite difficili (5)

- "Sfruttando l'uso compassionevole – prosegue Porziella - abbiamo chiuso una fistola bronchiale, comparsa dopo l'asportazione di un polmone e una deiscenza (riapertura di una ferita in precedenza suturata) sternale da osteomielite su ferita cardio-chirurgica; questo trattamento funziona infatti molto bene in ambiente settico, proprio grazie al secretoma che contiene sostanze immunomodulanti e antinfiammatorie". Il plus del secretoma. "Questo tipo di prodotto non fa registrare alcun evento avverso – afferma la dottoressa Dania Nachira – perché è totalmente autologo (cioè del paziente stesso) e ha il vantaggio di portare con sé anche tutto il secretoma, cioè la componente antinfiammatoria, immunomodulante e stimolante. Questo fa la differenza con altri prodotti ottenuti presso le cell factory o mediante l'impiego di processi enzimatici che hanno solo la componente cellulare, ma non tutta la parte del secretoma a funzione antinfiammatoria. Per queste caratteristiche, questa sorta di autotrapianto dà ottimi risultati anche in contesti 'sporchi', quali l'osteomielite e le fistole anali e perianali da malattia di Crohn. Un altro enorme vantaggio di questo trattamento è di essere davvero rapido e low-cost perché il 'materiale' per la riparazione, viene prelevato dal paziente nella stessa seduta operatoria." (segue) (Com)