Sanità: "il grasso che ripara", protocollo innovativo Gemelli per trattare fistole e ferite difficili (6)

"In collaborazione con Massimiliamo Papi, Professore associato di Fisica Applicata dell'Università Cattolica e Responsabile della Facility di Fisica del G-STeP di Fondazione policlinico Gemelli Irccs – rivela il dottor Porziella - abbiamo cominciato a produrre con una stampante 3D degli 'scaffold', cioè impalcature di biopolimeri riassorbibili, realizzati su misura per la fistola del paziente; nei casi di fistole più grandi li utilizziamo come protesi ad hoc, a fare da scheletro portante alla frazione stromale che, impiantata su di esso, provvederà a completare la riparazione". L'équipe del Gemelli sta trattando anche diversi casi che vengono da fuori Roma; un paziente addirittura dall'Inghilterra. "La moglie di questo paziente di appena 45 anni, che si trovava in condizioni disperate (fistola esofagea dopo intervento di esofagectomia parziale per tumore dell'esofago, refrattaria a vari tentativi di correzione) – ricorda la dottoressa Nachira - ha letto del nostro protocollo su PubMed e ha deciso di portare il marito da noi. L'intervento è andato benissimo e l'uomo è tornato a casa dopo pochi giorni. Un altro caso particolare ci è arrivato da Napoli. Era un giovane di 37 anni con una pancreatite necrotico-emorragica che aveva prodotto varie fistole enteriche e una grande fistola entero-cutanea che drenava costantemente all'esterno, rendendo necessarie ripetute toilette chirurgiche; con questo trattamento gli abbiamo risolto un problema potenzialmente fatale, che si trascinava da tempo".