Sanità: "il grasso che ripara", protocollo innovativo Gemelli per trattare fistole e ferite difficili (7)

- La prima pubblicazione. Il primo lavoro relativo a questo protocollo pionieristico è stato pubblicato un paio di anni fa su Gastroenterology, rivista 'top' di settore; fino ad allora, il ruolo del trapianto di tessuto stromale autologo per la riparazione delle fistole gastrointestinali non era mai stato esplorato. "La nostra – conclude Porziella – è dunque la prima pubblicazione scientifica in assoluto ad aver descritto questo protocollo di trattamento standardizzato, utilizzato da noi per la prima volta al mondo sull'uomo". A riprova dell'interesse che questa metodica sta riscuotendo nella comunità scientifica internazionale, nel 2022 un panel di esperti dell'American Society for Gastrointestinal Endoscopy ha inserito questa pubblicazione nella top ten di quelle più innovative, significative e impattanti per la pratica clinica, nel settore 'gestione delle fistole'. (Com)