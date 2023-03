India: crollo in un tempio di Indore, numero vittime sale a 35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 35 il numero delle persone morte a causa del crollo di una struttura nel tempio indù di Beleshwar Mahadev Jhulelal a Indore, nello Stato indiano del Madhya Pradesh. Lo ha reso noto il vice ispettore generale della Forza statale di risposta alle emergenze, Mahesh Chandra Jain, aggiungendo che le operazioni di recupero proseguono e che vi partecipa anche l’Esercito. Ieri, nel giorno in cui si celebrava la festa di Ram Navami, la nascita di Rama, nel complesso templare è crollata la copertura di un antico pozzo a gradini, che presumibilmente non ha retto il peso del numero eccessivo di persone presenti. Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha espresso il suo dolore per l’accaduto e la sua vicinanza alle famiglie colpite. Messaggi di cordoglio sono stati inviati anche da altre figure politiche.(Inn)