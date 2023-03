Cina-Spagna: Sanchez ringrazia l'omologo Li Qiang per l'accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez ha ringraziato il primo ministro cinese, Li Qiang, per l'invito e l'accoglienza ricevuta dalle autorità di Pechino. Sanchez ha avuto un incontro con Li che ha fatto da preludio alla riunione che terrà nel corso della giornata con il presidente, Xi Jinping, con il quale affronterà, tra i vari temi, l'obiettivo di "rilanciare le relazioni bilaterali". "Iniziamo un'intensa agenda di incontri a Pechino con l'obiettivo di rilanciare le relazioni bilaterali tra i due Paesi, sia commerciali che culturali, e di affrontare la situazione geostrategica globale", ha scritto Sanchez sul suo account Twitter. L'agenda di Sanchez per oggi, prevede la firma di accordi, colloqui con imprenditori spagnoli con sede in Cina e con operatori turistici cinesi, nonché un incontro con il presidente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese, Zhao Leji. Infine, è previsto che Sanchez si presenti ai media dall'ambasciata di Spagna a Pechino. Sanchez è in visita ufficiale in Cina da ieri con l'obiettivo principale, oltre a conoscere di persona i piani del presidente cinese Xi Jinping per la pace in Ucraina, di rafforzare le relazioni bilaterali, soprattutto quelle economiche, e di attirare i turisti cinesi in Spagna dopo la pandemia.(Spm)