Italia-Spagna: Tajani, possiamo fare di più per maggiore presenza Mediterraneo nell’Ue

- Italia e Spagna possono fare ancora di più per dare una presenza maggiore dell’area Mediterraneo all’interno dell’Ue. Lo ha detto alla Farnesina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al XIX Foro di dialogo Italia-Spagna a Roma. “Noi e la Spagna abbiamo la stessa mentalità, lo stesso modello di vita, ci piace accogliere tutti gli ospiti, siamo i Paesi più vicini all’interno dell’Unione europea. Per questo credo che possano fare ancora di più per dare una presenza maggiore dell’area Mediterraneo all’interno dell’Ue”, ha detto Tajani. “Abbiamo il compito politico di fare valere alcuni problemi che sono per noi più sensibili”, ha aggiunto il ministro. (Res)