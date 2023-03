Vaticano: seconda notte al Gemelli, Francesco in ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È passata in tranquillità la seconda notte di Papa Francesco al Gemelli di Roma, dove è ricoverato dal pomeriggio di mercoledì 29 marzo a seguito di un lieve malore. Il Santo Padre è alla prese con una bronchite che sta curando con una terapia antibiotica. Secondo i medici che lo stanno seguendo, stando alle informazioni divulgate ieri dalla Sala Stampa vaticana, Bergoglio sta rispondendo positivamente alla cura e potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni o addirittura già nella giornata di domani e continuare la terapia a Santa Marta. La presenza del Pontefice alle celebrazioni Pasquali è in forse: la messa della Domenica delle Palme sarà celebrata dal Cardinale Sandri, quella di Pasqua dal Cardinale Re, ma ciò non esclude la possibilità che possa essere presente Francesco per pronunciare l’Omelia, soprattutto per la Messa della Risurrezione. (Civ)