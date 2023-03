Africa: Tajani, Italia e Spagna possono persuadere Europa a politica unitaria nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Spagna possono convincere l’Europa ad avere una politica unitaria nel continente africano. Lo ha detto alla Farnesina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al XIX Foro di dialogo Italia-Spagna a Roma. “Nel 2050 avremo 2,5 miliardi di africani. Se non si risolvono i temi delle malattie, del terrorismo, della guerra, avremo molte ondate di migranti. Se l’Europa non investe, Cina e Russia, con occhi diversi dai nostri, guarderanno all’Africa come un continente da colonizzare”, ha detto Tajani. “A noi serve un'Africa continente amico, questo ci chiedono gli amici africani ma l’Europa è ancora troppo assente”, ha continuato. (Res)