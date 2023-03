Germania: ministra Interno Faeser, polizia deve poter fermare gli hacker di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) “deve poter fermare gli hacker” al servizio del presidente russo, Vladimir Putin. È quanto affermato dalla ministra dell'interno tedesca, Nancy Faeser, che in questo modo ha invocato più poteri per il Bka nel contrasto alla guerra cibernetica della Russia. Faeser si è espressa durante un'intervista con l'emittente televisiva “Zdf”, rilasciata a seguito della pubblicazione dei “Vulkan files”. Si tratta dei documenti interni di un'azienda di software di Mosca, la Vulkan, che svelerebbero i piani del Cremlino per attacchi informatici su scala globale contro le infrastrutture civili. Il materiale è stato consegnato da una fonte anonima ai media di diversi Paesi, tra cui “Zdf” che ha chiesto a Faeser se ritenga possibili delle controffensive cibernetiche (“hackback”) da parte della Germania. L'esponente del governo federale ha risposto: “Non si tratta di contrattacchi aggressivi, ma ovviamente il punto è che abbiamo il potere di rilevare e fermare gli attacchi. Abbiamo bisogno di questi poteri, tuttavia, e li vedo meglio nelle mani del Bka”. (segue) (Geb)