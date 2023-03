Germania: ministra Interno Faeser, polizia deve poter fermare gli hacker di Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità che gli hacker statali tedeschi possano colpire aggressori stranieri è da anni oggetto di dibattito in Germania. L'accordo su cui si fonda la coalizione di governo tra Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) respinge “gli hackback come mezzo di difesa informatica”. Intanto, gli attacchi cibernetici da parte della Russia sono aumentati dall'inizio della guerra in Ucraina, come confermato da Faeser. La ministra dell'Interno tedesca si è poi detta a favore di sanzioni contro le società straniere che sostengono gli hacker russi. Allo stesso tempo, Faeser ha messo in guardia le imprese dei Paesi occidentali, suggerendo loro di controllare scrupolosamente il personale che assumono, in particolare nei reparti per l'informatica, al fine di evitare che si tratti di agenti russi. (Geb)