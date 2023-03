© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, nel pomeriggio irregolari schiarite. Nella notte e primo mattino precipitazioni deboli sparse sul Nordovest, anche a carattere di rovescio o debole temporale, residue in serata, in esaurimento; altrove possibili ma meno probabili.Temperature minime in pianura tra 6 e 10 °C, massime tra 14 e 17 °C.