Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio metropolitanoon line (ore 14:30)REGIONEGli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione), partecipano insieme al sindaco di Como, Alessandro Rapinese, al sopralluogo presso il cantiere delle paratie del lago di Como.lungolago piazza Sant'Agostino Comp (ore 12)Gli assessori di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale), partecipano all'inaugurazione dell'edizione 2023 della Fiera dei Territori, il salone internazionale di Promoberg dedicato al turismo slow, outdoor e active.Fiera Bergamo hall Ingresso principale via Lunga Bergamo (ore 15)VARIEPrima giornata della trentaquattresima edizione del Workshop annuale di “The European House Ambrosetti”, Lo scenario dell’economia e della finanza.Villa d’Este, Via Regina 40 Cernobbio/Co (ore 8:45)"Kick-off Day", il primo evento organizzato dal neonato centro interdipartimentale dell'Università di Pavia ITIR - Institute for Transformative Innovation Research.Università di Pavia, aula magna, Corso strada nuova, 65 (ore 9:30)Convegno "Chiesa e cattolici tra guerra e pace"Università Cattolica, sala Negri da Oleggio, largo Gemelli 1, (ore 9:30)Il commissario europeo Virginijus Sinkevičius con deleghe all'Ambiente, Oceani e Pesca, visita il Bosco verticale e incontra l'architetto Stefano Boeri sulle buone pratiche di sostenibilità ambientale.Bosco verticale, Via Gaetano de Castillia, 11 (ore 10)conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica “Semi di speranza”, dedicata agli effetti dell'emergenza climatica, in particolare in Myanmar. Intervengono il fotografo Gianfranco Ferraro, il curatore Sandro Iovine, rappresentanti di FAO, AICS, CESVI e Comune di Bergamo.Palazzo Ex Ateneo, in piazza Reginaldo Giuliani, Bergamo (ore 11)La quotidianità trasfigurata della commeddeja pe museca. Incontro di studio in occasione dell’allestimento de Li zite ngalera.Teatro alla Scala, Ridotto dei Palchi, Piazza Scala (ore 15)(Rem)