Bankitalia: l'Euro-coin scende leggermente a marzo

- A marzo l'Euro-coin - l'indice sviluppato dalla Banca d’Italia, che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro - è leggermente sceso, a -0,14, da -0,05 in febbraio. La flessione dell’indicatore, spiega una nota, ha risentito principalmente del calo dei corsi azionari e della revisione al ribasso dell’attività nell’area dell’euro nel quarto trimestre diffusa in marzo.(Rin)