Malesia: respinto ricorso ex premier Najib contro condanna per corruzione

- La Corte federale della Malesia ha respinto oggi un appello dell'ex primo ministro Najib Razak per il riesame delle accuse di corruzione a suo carico, già risultate in una condanna definitiva per la quale Najib sta scontando dallo scorso agosto una pena a 12 anni di reclusione. La massima corte della Malesia, che conta cinque membri, ha respinto la richiesta di Najib con un voto di 4 a 1, stabilendo che la sentenza di condanna dello scorso anno non presenti alcun profilo di abuso della giustizia. L'ex premier non può più contestare la condanna in tribunale, ma ha già presentato domanda per un perdono reale, che se gli fosse riconosciuto comporterebbe la fine immediata e l'annullamento della sua pena detentiva. (segue) (Fim)