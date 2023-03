Usa: ex ad Mastercard, nominato da Biden, assumerà la guida della Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex amministratore di Mastercard Ajay Banga assumerà la guida della Banca mondiale. Lo ha reso noto l'organizzazione ieri, precisando che la candidatura di Banga, sottoposta dall'amministrazione del presidente Joe Biden, è l'unica presentata nell'arco dell'ultimo mese. Banca, che attualmente riveste la carica di vicepresidente della società di private equity General Atlantic, ha più di 20 anni di esperienza nel settore finanziario, con incarichi in Mastercard e nei consigli di amministrazione della Croce rossa americana, di Kraft Foods e di Dow Inc. E' il primo candidato alla guida della Banca mondiale nato in India. L'attuale presidente della Banca, David Malpass, ha annunciato proprio il mese scorso l'intenzione di rinunciare al proprio incarico a giugno, quasi un anno prima della scadenza del suo mandato quinquennale, che sarebbe giunta ad aprile 2024. La Banca mondiale è sotto pressioni crescenti per rafforzare il sostegno finanziario a progetti di contrasto alla povertà e al cambiamento climatico nei Paesi più poveri. L'istituzione finanziaria è stata anche accusata di non aver sostenuto a sufficienza programmi transfrontalieri di sorveglianza pandemica e vaccinazione. (Was)