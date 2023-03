Usa: deragliamento treno in Minnesota, revocato ordine di evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Minnesota hanno revocato l'ordine di evacuazione emesso a seguito del deragliamento di un treno carico di etanolo verificatosi ieri nei pressi di Raymon, col conseguente rogo di alcuni dei vagoni cisterna. Lo riferisce l'emittente "Cnn". Il segretario ai Trasporti Usa, Pete Buttigieg, ha dichiarato che almeno 14 dei 40 vagoni del treno contenevano etanolo, il quale ha preso fuoco a seguito dell’incidente. L’ufficio dello sceriffo di Raymond ha precisato che il deragliamento è avvenuto nelle prime ore della mattina, e che i residenti entro mezzo miglio sono stati evacuati per sicurezza. Non sono stati registrati feriti a seguito dell’incidente. (Was)