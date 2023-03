Usa: incriminazione di Trump, collaboratori ex presidente pronti alla controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di legali e consulenti politici dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha già approntato una vasta controffensiva in risposta all'incriminazione dell'ex presidente da parte di un gran giurì di Manhattan, che gli contesta 30 capi d'imputazione per reati finanziari. Secondo il quotidiano "Politico", la parola d'ordine di Trump e dei suoi collaboratori è di sfruttare l'incriminazione come un'opportunità politica, e la prova della persecuzione cui l'ex presidente sarebbe stato sottoposto dai suoi avversari democratici sin dalla sua elezione nel 2016. La squadra dell'ex inquilino della Casa Bianca sarebbe intenzionata a "spettacolarizzare" la contesa giudiziaria. Un consigliere dell'ex presidente, citato dal quotidiano, ha anticipato che la comparizione di Trump in tribunale a Manhattan, la prossima settimana, sarà "un O.J. Simpson sotto steroidi": un riferimento al processo per omicidio cui venne sottoposto nel 1994 la stella del football americano Orenthal James Simpson, un caso giudiziario che ottenne vasto risalto mediatico e si concluse con l'assoluzione di Simpson in un contesto di fortissima tensione sociale, due anni dopo le sommosse della comunità afroamericana a Los Angeles. La campagna di Trump per le elezioni presidenziali 2024 si starebbe preparando da settimane alla battaglia politica e giudiziaria, con raccolte fondi, manifestazioni e un "piccolo esercito" di consulenti legali e avvocati per il cruciale campo di battaglia televisivo. (Was)