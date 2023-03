Asia: Banca mondiale taglia previsioni di crescita regionale, Cina unica nota positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l'Asia-Pacifico nel 2023, citando come unica nota positiva la Cina, trainata dalla ripresa post-pandemia. A gravare sulla crescita regionale saranno soprattutto le economie dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), rallentate dal calo della domanda interna e delle esportazioni, oltre che da una battuta d'arresto della produttività. Nel rapporto pubblicato oggi, la Banca prevede che la Cina conseguirà quest'anno una crescita del 5,1 per cento, 0,6 punti percentuali in più rispetto alle previsioni formulate lo scorso ottobre. Per quanto riguarda invece la regione nel suo complesso, Cina esclusa, la Banca prevede ora una crescita del 4,9 per cento, in calo di 0,9 punti percentuali rispetto a ottobre. La Banca mondiale ha ridimensionato le proiezioni relative alla crescita di Indonesia, Filippine, Thailandia e Vietnam: la Thailandia, in particolare, è passata dal 4,1 al 3,6 per cento, e il Vietnam dal 6,7 al 6,3 per cento. La Banca ha lanciato l'allarme per la condizione di svantaggio delle economie regionali che non hanno in essere accordi di libero scambio con gli Stati Uniti. (Git)