Grecia: incidente ferroviario a Tempe, arrestato secondo dipendente servizio ferroviario

- Un ispettore del servizio ferroviario è stato arrestato in Grecia in relazione all'incidente avvenuto a Tempe lo scorso 28 febbraio che ha causato la morte di 57 persone. Come riporta l'emittente ellenica "Ert", che cita fonti giudiziarie, l'uomo si trova in custodia cautelare ed è stato accusato di non aver garantito "la sicurezza del traffico". È il secondo dipendente del servizio ferroviario ad essere incriminato per l'incidente avvenuto a Tempe. Sul primo indagato, il capostazione in servizio al momento dell'incidente, grava la stessa accusa: l'uomo in questione era stato posto in custodia cautelare una settimana dopo la tragedia. (Gra)