Giappone-Cina: ministro Esteri Hayashi in visita a Pechino da domani

- Il ministero degli Esteri del Giappone ha confermato oggi che il ministro Yoshimasa Hayashi si recherà in visita ufficiale in Cina per due giorni a partire da domani, primo aprile. La visita sarà la prima di un ministro degli Esteri giapponese in Cina da dicembre 2019, e fornirà l'occasione per un primo faccia a faccia tra Hayashi e il suo omologo cinese Qin Gang, che ha assunto l'incarico alla fine dello scorso anno. Secondo fonti governative giapponesi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", durante la visita Hayashi intende discutere le relazioni ancora tese tra le due maggiori potenze asiatiche, e chiedere il rilascio del cittadino giapponese arrestato a Pechino all'inizio di marzo. (Git)