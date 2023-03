Sud-est asiatico: ministri Finanze e banchieri centrali a Bali per discutere rischi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali dei Paesi del Sud-est asiatico concluderanno oggi a Bali, in Indonesia, una serie di discussioni incentrate sulla resistenza della regione ai rischi globali. L'incontro dei leader finanziari dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) segue la recente crisi di due banche statunitensi e il salvataggio di Credit Suisse. Il vice governatore della banca centrale dell'Indonesia, Dody Budi Waluyo, ha dichiarato che "i problemi di noi (Paesi) dell'Asean sono gli stessi: inflazione elevata, turbolenze dei mercati finanziari, deflusso di capitali... Ora osserviamo anche l'impatto sulla regione delle tensioni bancarie negli Stati Uniti e in Europa". I partecipanti agli incontri hanno formulato questa settimana una proposta per intensificare l'uso delle valute locali negli scambi e negli investimenti regionali, così da ridurre la dipendenza da valute come dollaro ed euro. Dody ha dichiarato che durante gli incontri sono state discusse anche le criptovalute, le valute digitali delle banche centrali e l'integrazione dei servizi di pagamento regionali, anche se l'infrastruttura di alcuni dei Paesi dell'Asean non è ancora pienamente sviluppata. (Fim)