Migranti: Meloni, negoziato con l'Ue inizia a dare i suoi frutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato del governo con l’Unione europea sul tema dei flussi migratori ha iniziato a dare i suoi frutti. È quanto affermato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista a “Il Piccolo” in occasione della sua visita odierna a Udine per sostenere la campagna elettorale di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. “L'emergenza del fronte Sud, quello del Mediterraneo centrale e orientale, è sotto gli occhi di chi vuol vedere, ma il nostro approccio al problema dell'immigrazione illegale è chiaro: gli ingressi clandestini in Italia sono un danno prima di tutto per chi cerca un nuovo inizio nella nostra nazione, rispettando la legge”, ha detto Meloni che ha voluto rassicurare proprio gli abitanti della regione nord orientale. “Il Friuli Venezia Giulia deve poter contare su frontiere sicure, immigrazione regolata e gestita secondo i bisogni dei territori, delle popolazioni, delle imprese”, ha proseguito Meloni. Grazie al lavoro del governo, ha aggiunto, “sono stati fatti passi avanti impensabili, ho fiducia e non ho nessuna intenzione di cedere all'ideologia della resa che ci aveva reso succubi in Europa su un tema cruciale per il futuro della nazione”. (Res)