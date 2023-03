Trieste: Meloni, la città ha "presente vibrante e futuro in costruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Trieste ha un “presente vibrante e un futuro in costruzione”. È quanto affermato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista a “Il Piccolo” in occasione della sua visita odierna a Udine per sostenere la campagna elettorale di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. “Trieste è nel mio cuore. I suoi caffè, la sua naturale eleganza, il suo porto, il suo commercio, la sua storia, la sua forte cultura che fa da ponte tra il Mediterraneo e la Mitteleuropa, sono una mappa non della frontiera, ma dell'Italia”, ha detto Meloni che poi parla dell’intervento del governo a sostegno della città. “Dobbiamo aiutare il territorio nella diversificazione dell'offerta, costruire fattori di sviluppo per le imprese, dare a Trieste nuovi spazi, una contemporanea bellezza e funzionalità da integrare con la sua storia”, ha aggiunto, ricordando i progetti del ministero dei Beni culturali nell'area di Porto vecchio, ma anche al nuovo Museo del Mare, al Viale monumentale, il Parco lineare e la Cittadella dello sport. (Res)