Ucraina: Meloni, quando guerra finirà imprese italiane saranno pronte a sfida ricostruzione

- Quando la guerra in Ucraina finirà, “e mi auguro che accada presto”, le imprese italiane saranno pronte a cogliere la sfida per far rinascere l'economia di Kiev. È quanto affermato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista a “Il Piccolo” in occasione della sua visita odierna a Udine per sostenere la campagna elettorale di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. “Siamo già al lavoro, martedì scorso il presidente Zelensky al telefono mi ha manifestato il suo grande apprezzamento per la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in programma a Roma il 26 aprile, sarà l'occasione per rafforzare i rapporti tra Kiev e le imprese italiane”, ha detto Meloni, secondo cui ci saranno grandi opportunità anche per “le aziende del Friuli Venezia Giulia, per Trieste e il suo porto, per la naturale proiezione di questa regione verso l'Est”. “Sarà una possibilità da cogliere. Ma ripeto, prima bisogna costruire la pace e poi ricostruire l'Ucraina”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. (Res)