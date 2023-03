Usa: incriminazione di Trump, per Pence si tratta di "persecuzione politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incriminazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump da parte di un gran giurì di Manhattan, che gli contesta 30 capi d'imputazione per reati finanziari, "non è altro che una persecuzione politica". Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" l'ex vicepresidente Usa ed ex governatore dell'Indiana, Mike Pence. Commentando la notizia dell'incriminazione di Trump, Pence ha parlato di uno "scandalo": "Credo sia chiaro a milioni di americani che questa incriminazione per una questione di finanziamenti elettorali non sia altro che una persecuzione politica da parte di un procuratore che si è letteralmente candidato all'incarico promettendo di incriminare l'ex presidente". Secondo Pence, i procuratori di Manhattan avrebbero dato anche una "pessima" immagine degli Stati Uniti a livello internazionale, dimostrando che nel Paese la giustizia viene utilizzata per "criminalizzare la politica". Pence ha però criticato gli eccessi verbali di Trump, e in particolare un recente messaggio pubblicato dall'ex presidente, secondo cui la sua incriminazione rischia di causare "morte e distruzione" nel Paese: simili eccessi retorici sono ingiustificati, ha dichiarato l'ex vicepresidente, così come qualsiasi sollecitazione a organizzare proteste pubbliche. (Was)