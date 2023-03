Balcani: Meloni, Italia finalmente torna a ricoprire ruolo da protagonista nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è tornata finalmente a ricoprire un ruolo da protagonista nella regione dei Balcani. È quanto affermato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista a “Il Piccolo” in occasione della sua visita odierna a Udine per sostenere la campagna elettorale di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. “La nostra presenza è storica, noi l'abbiamo rinnovata. Abbiamo iniziato in poche settimane un nuovo percorso, tutti i nostri amici nei Balcani ci chiedono di investire, stimolare la presenza delle aziende italiane”, ha detto Meloni, secondo cui “l'integrazione nell'Ue è un elemento chiave, la complementarietà tra la nostra manifattura e il sistema economico dei Balcani è crescente”. L'obiettivo dell'Italia, ha aggiunto il presidente del Consiglio, “è e sarà quello di potere vedere tutti gli Stati dei Balcani occidentali in un prossimo futuro all'interno dell'Unione europea. L'Europa non sarà finalmente unita e completa senza l'integrazione dei nostri vicini dei Balcani occidentali. Nella nostra preziosa diversità, siamo tutti europei”. (Res)