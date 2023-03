Governo: Meloni, l'Italia oggi è un esempio di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia in questo momento è una nazione che rappresenta “un esempio di stabilità”. È quanto affermato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista a “Il Piccolo” in occasione della sua visita odierna a Udine per sostenere la campagna elettorale di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. “L'Italia ha continuato a crescere, a marzo l'Istat stima un aumento sia dell'indice di fiducia dei consumatori, sia dell'indice fiducia delle imprese, l'aumento del numero di occupati prosegue”, ha detto Meloni. “Nonostante lo scenario difficilissimo, il più complesso dal dopoguerra” e una “serie di ‘sorprese’ che abbiamo trovato al nostro arrivo a Palazzo Chigi, con lo Stato trasformato in un bancomat per pagare il reddito di cittadinanza ai troppi che non ne hanno diritto e un Superbonus sulle ristrutturazioni edilizie che troppo spesso era un abuso o una truffa a danno dei contribuenti onesti, che ora si ritrovano sulle spalle un fardello di 2 mila euro a testa”, ha spiegato il presidente del Consiglio, si sta “voltando pagina”. “Non ci lamentiamo, ci rimbocchiamo le maniche, lavoriamo per gli italiani che ci hanno conferito il mandato con un voto chiaro”, ha detto Meloni. (Res)