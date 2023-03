Fvg: Meloni, Fedriga ottimo presidente, regione al centro della strategia del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia è una regione centrale nella strategia nazionale del governo. È quanto affermato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista a “Il Piccolo” in occasione della sua visita odierna a Udine per sostenere la campagna elettorale di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. Tralasciando le previsioni alla vigilai del voto del 2 e 3 aprile, Meloni ha ribadito che le interessa è “la vittoria del centrodestra e di Massimiliano Fedriga, un ottimo presidente”. “Il giorno dopo il voto è sempre quello giusto per fare un bilancio, sta per arrivare, siamo agli ultimi cento metri e Fratelli d'Italia darà un contributo importante per tagliare il traguardo con un gong”, ha detto Meloni. (Res)