Usa-Isole Cook: vicesegretaria di Stato Sherman a colloquio con primo ministro Brown

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington il primo ministro delle Isole Cook, Mark Brown. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due interlocutori hanno discusso l'approfondimento delle relazioni tra i rispettivi Paesi e il ruolo delle Isole Cook come presidente di turno del Forum delle Isole del Pacifico (Pif), oltre alle modalità di interazione e cooperazione tra quell'organismo e gli Stati Uniti. Sherman ha anche dichiarato che l'iniziativa di sicurezza Aukus cui hanno aderito Stati Uniti, Regno Unito e Australia aderisce ai "più alti standard di non proliferazione". (Was)