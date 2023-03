Usa-Israele: segretario di Stato Blinken a colloquio con l'omologo Cohen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, cui ha riaffermato l'importanza attribuita da Washington alle relazioni bilaterali Usa-Israele. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. I due funzionari hanno discusso sfide comuni come il programma nucleare iraniano e la promozione degli interessi condivisi, a cominciare dall'ulteriore integrazione regionale di Israele. Blinken ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti per una riduzione delle tensioni tra israeliani e arabi palestinesi, e sottolineato l'importanza di evitare azioni unilaterali. (Was)