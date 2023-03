Arabia Saudita: Red Sea Global organizza incontri regionali per espandere la cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Red Sea Global, società di proprietà del Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) dell'Arabia Saudita, ha organizzato una serie di incontro locali e regionali per espandere i progetti in fase di sviluppo lungo la costa del Mar Rosso del Regno, nonché le opportunità di partenariato con la società. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, spiegando che il primo incontro nella regione si è tenuto nella capitale del Qatar, Doha, per esaminare i dettagli dei progetti della società saudita per lo sviluppo del turismo sostenibile e ha fatto luce sulle opportunità di investimento disponibili per i partner regionali. Red Sea Global ha annunciato che quest'anno sono stati assegnati contratti per un valore di 27 miliardi di riyal (7,2 miliardi di dollari). Nel 2023, il 70 per cento dei contratti esistenti è stato assegnato a società saudite. “L’espansione a livello locale e internazionale è un passo fondamentale nello sviluppo di nuove relazioni con il settore privato dell'Arabia Saudita”, ha affermato Mohammed al Fardan, direttore esecutivo degli appalti presso Red Sea Global. (Res)