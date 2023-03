Medio Oriente: Lega araba chiede serie misure per porre fine “all’occupazione israeliana”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della commemorazione del 47esimo anniversario della Giornata della terra palestinese, la Lega Araba ha invitato la comunità internazionale a prendere “serie misure” per porre fine “all'occupazione israeliana della Palestina”. È quanto reso noto da una dichiarazione della Lega araba diffusa dall’agenzia di stampa del Kuwait “Kuna”. La Lega ha chiesto la fine dei “continui crimini israeliani contro i palestinesi”, aggiungendo che oltre 90 palestinesi sono stati uccisi, tra cui 17 bambini, e oltre 400 altri sono rimasti feriti dall'inizio del 2023. Nella dichiarazione, la Lega araba ha ribadito il pieno sostegno al diritto dei palestinesi all’autodeterminazione e alla creazione di uno Stato indipendente con Gerusalemme est come capitale e ha invitato le Nazioni Unite e la comunità internazionale ad "adempiere alle proprie responsabilità nei confronti del popolo palestinese". (Res)