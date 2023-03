Emirati-Israele: da domani entra in vigore l’accordo di partenariato economico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Accordo di partenariato economico globale (Cepa) tra Emirati Arabi Uniti e Israele entrerà in vigore a partire domani. Lo ha annunciato il ministero dell’Economia emiratino, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Wam”, spiegando che l’accordo firmato nel maggio del 2022 entrerà in vigore dopo la firma di un accordo doganale avvenuta lo scorso 26 marzo. Il ministero ha spiegato che “le tariffe doganali saranno rimosse o ridotte su oltre il 96 per cento delle linee di prodotti, coprendo il 99 per cento del valore attuale delle merci scambiate tra gli Emirati e Israele. L'accordo ha lo scopo di aumentare il commercio bilaterale non petrolifero tra i due Paesi, arrivando a 10 miliardi di dollari entro la fine del decennio. Nel 2022, il commercio bilaterale non petrolifero ha raggiunto i 2,49 miliardi di dollari, un aumento annuo del 90 per cento. (Res)