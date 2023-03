Germania-Cina: ministra Esteri Baerbock a Pechino nella seconda metà di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, si recherà in visita a Pechino “a metà aprile, poco dopo Pasqua”, al fine di discutere tra l'altro della strategia per la Cina, in corso di elaborazione da parte del governo federale. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da diverse fonti informate sul viaggio dell'esponente dei Verdi. Intanto, allo scopo di preparare la visita di Baerbock, la direttrice generale per l'Asia del ministero degli Esteri tedesco, Petra Sigmund, si è già recata a Pechino alla fine di febbraio. Nel patto con cui hanno fondato il governo di coalizione, Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) hanno concordato di redigere una strategia per la Cina, la prima nella storia della Germania, al fine di ristrutturare i rapporti tra i due Paesi. Una prima bozza è già trapelata, provocando l'irritazione di Pechino. Secondo l'ambasciatore cinese a Berlino, Wu Ken, il documento è “guidato principalmente dall'ideologia”. Ora, secondo “Handelsblatt”, la strategia per la Cina dovrebbe essere stata modificata con toni meno netti rispetto alla versione precedente. Tuttavia, rimane la visione del Paese come partner, concorrente e rivale sistemico, contenuta già nell'accordo di coalizione tra Spd, Verdi e Fdp. Nella prima bozza della strategia per la Cina si affermava che gli ultimi due aspetti “acquistavano sempre più peso”. (segue) (Geb)