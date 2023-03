Usa: DeSantis contro incriminazione Trump, attacco politicamente motivato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha criticato l’incriminazione di Donald Trump da parte di un gran giurì di Manhattan, nel quadro delle indagini sul pagamento di 130 mila dollari dai fondi elettorali dell’ex presidente Usa alla pornodiva Stormy Daniels. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, DeSantis ha affermato che il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, sta “sfruttando la legge per attaccare un oppositore politico: è assolutamente antiamericano”. (Was)