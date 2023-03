Malesia: vicepremier Fadillah, poli dell'olio di palma in Egitto e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Risorse e delle piantagioni della Malesia, Fadillah Yusof, ha dichiarato che Kuala Lumpur punta a realizzare poli per la distribuzione dell'olio di palma in Egitto e Arabia Saudita, per espandere le esportazioni di tale risorsa nei mercati dell'Africa e del Medio Oriente. Intervistato dal quotidiano "Nikkei", Fadillah ha dichiarato che il suo dicastero e il Consiglio per l'olio di palma della Malesia (Mpoc) puntano ad ampliare la loro presenza sui mercati emergenti. La Malesia è il secondo esportatore mondiale di olio di palma dopo l'Indonesia, e i suoi principali mercati esteri sono India, Cina, Turchia, Paesi Bassi, Kenya e Filippine. "Al momento stiamo studiando alcune strategie. Anzitutto, esportare nuovi mercati, e al contempo rafforzare le relazioni con tutti i Paesi che ci sono vicini in termini di mercato", ha detto Fadillah. (segue) (Fim)