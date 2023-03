Malesia: vicepremier Fadillah, poli dell'olio di palma in Egitto e Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier ha spiegato d'aver già discusso la questione con l'ambasciatore dell'Egitto a Kuala Lumpur, che si è detto "entusiasta" di lavorare per fare del suo Paese il principale polo regionale africano per la distribuzione dell'olio di palma malesiano. "Lo stesso vale per i mercati del Medio Oriente. L'Arabia Saudita, ad esempio, è interessata a sua volta (a diventare un centro di distribuzione regionale), così come il Qatar". Lo scorso anno le esportazioni di olio di palma della Malesia verso il Medio Oriente sono aumentate del 32 per cento, e quelle verso il Nord Africa del 51 per cento. (Fim)