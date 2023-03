© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione del Giappone è aumentato al 2,6 per cento nel mese di febbraio, due decimi di punto in più rispetto al mese precedente. Lo ha riferito oggi il ministero degli Affari interni e delle comunicazioni giapponese. Il tasso di disponibilità di posti di lavoro è calato dello 0,01 per cento a 1,34, a indicare 134 posizioni occupazionali disponibili ogni cento persone in cerca d'impiego. (segue) (Git)