Malesia: respinto ricorso ex premier Najib contro condanna per corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Najib è stato condannato in relazione al vasto scandalo corruttivo dei 4,5 miliardi di dollari sottratti al fondo d'investimento sovrano 1Malaysia Development Berhad (1Mdb), co-fondato proprio da Najib durante il suo primo anno come primo ministro della Malesia, nel 2009. Secondo quanto stabilito dalle autorità giudiziarie al termine di indagini internazionali protrattesi per anni, oltre un miliardo di dollari sottratti al fondo sono finiti in conti riconducibili all'ex premier 69enne, che è stato incriminato dopo aver perso le elezioni politiche del 2018. (Fim)