Usa: Fbi pubblica nuovi documenti sulla sparatoria di massa di Las Vegas del 2017

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha pubblicato nuovi documenti in merito alla sparatoria di massa di Las Vegas del 2017, la più grave mai perpetrata negli Stati Uniti, costata la vita a 60 persone. Dai documenti, pubblicati a seguito di una richiesta di accesso agli atti formulata dal quotidiano "Wall Street Journal", emerge che il responsabile della strage, il 64enne Stephen Paddock, era adirato per il trattamento riservatogli dai casinò, nonostante il suo status di cliente abituale e scommettitore incallito. Il possibile movente emergerebbe dalle testimonianze rese all'Fbi da un altro giocatore d'azzardo che era solito frequentare i casinò con l'omicida. Un anno fa l'Fbi e la polizia di Las Vegas hanno chiuso le indagini sulla sparatoria di massa senza stabilire un movente preciso. I numerosi dubbi in merito alle dinamiche della strage, alle modalità di intervento delle forze dell'ordine e alle opacità percepite da parte delle autorità inquirenti hanno alimentato negli ultimi anni polemiche ricorrenti. Ieri la polizia di Los Angeles ha nuovamente difeso il proprio operato e l'assenza di conclusioni nette in merito al movente della strage, definendo ininfluenti le centinaia di documenti pubblicati dall'Fbi. (Was)