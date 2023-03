Milano: da Expo a Olimpiadi tante opportunità, ma anche il rischio di espellere il ceto medio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'Expo, al Pnrr per arrivare alle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: per Milano si sono aperte e si apriranno tante opportunità, ma anche rischi che vanno monitorati, previsti e a cui ocorre dare una risposta. Rischi che vanno dalla trasformazione della città in un luogo per turisti, una sorta di museo a cielo aperto, all'espulsione dei giovani e del ceto medio. È quanto emerso durante l'incontro "Promuovere la sostenibilità attraverso le grandi opere infrastrutturali, dall'Expo alle Olimpiadi 2026" alla Libreria Egea di Milano. Il rischio di perdere certe fasce e il mix sociale che ha fatto la ricchezza di questa città "è l'altra faccia della medaglia del successo di Milano. Il grande interesse degli investitori stranieri porta a questo tipo di dinamiche, dobbiamo essere bravi a non perdere gli equilibri sociali e ambientali" ha detto Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano sottolineando che "il punto di equilibrio è quello che fa di un progetto un progetto di rigenerazione urbana"o. Altro tema importante di Milano "è cogliere la trasformazione virtuosa che non è ancora stata completata, quella da città industriale a città di servizi. Ci sono le condizioni per completare questo processo di trasformazione e questo vuol dire ambire a cambiare pelle alla periferia", ha poi spiegato l'assessore. L'assessore ha poi ricordato quanto Expo abbia cambiato la città, il flusso di turisti che ha portato da tutto il mondo, la "Milano place to be". (segue) (Rem)