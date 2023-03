Milano: da Expo a Olimpiadi tante opportunità, ma anche il rischio di espellere il ceto medio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nostro territorio - ha evidenziato - la gran parte delle risorse stanziate dal Pnrr, 10 miliardi, sono già state territorializzate. Il Pnrr è una grandissima opportunità per far tante cose, ma anche per cambiare le regole del gioco, speriamo il codice degli appalti riesca in questo obiettivo". "Su Milano bisogna ragionare per trasformare quello che non va, è una città super attrattiva ma c'è un problema di inclusività", ha proseguito e riferendosi ai costi del mercato immobiliare ha ricordato che "oggi costruire costa il 30 per cento in più al metro quadro". De Albertis ha poi spiegato che occorre trovare le condizioni per sostenere i giovani e i lavoratori altrimenti "rischia di diventare inaccessibile anche per la classe media. Occorre ragionare in un'ottica di città metropolitana allargata, ragionare su un sistema infrastrutturale e di servizi che possa includere determinati ambiti, ma queste considerazioni vanno fatte in tempi brevi o la crescita rischia di non essere più sostenibile e di perdere quello che rende viva la città". Un altro tema rimarcato da De Albertis, è stato quello della sostenibilità: "La transizione ecologica non può essere a costo zero per lo stato, il superbonus era strutturato male, ma la logica di fondo era corretta, per riuscire a mettere a terra qualcosa, sistemi di questo genere devono essere messi in piedi con una logica di lungo periodo che deve consentire alle persone di organizzarsi. Quello che è stato sbagliato è cambiare le regole dall'oggi al domani, non può non essere rispettato un patto tra Stato e cittadini". (segue) (Rem)