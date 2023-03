Governo: Ciriani, Italia vuole restare in Europa a testa alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- L'Italia è in Europa e vuole rimanerci a testa alta. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a "Tg2post". "Il primo segnale – ha proseguito – è stato lo 'scontro' con il governo francese sui migranti, abbiamo portato in Europa il fatto che l'Italia non può essere il campo profughi" del continente. Ciriani ha citato poi la battaglia a sostegno del settore dell'automotive e "la difesa della filiera alimentare agricola" e poi "il protagonismo della premier Meloni sul price cap" sul gas, un dossier su cui “c'era stato un importante lavoro del governo Draghi, ma c'è stata una linea seria di questo governo contro la speculazioni". "Non siamo contro l'Europa ma ci si deve stare a testa alta", ha concluso. (Rin)