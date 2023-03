Russia: Borrell, Ue condanna arresto giornalista statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea condanna la detenzione del giornalista e cittadino statunitense Evan Gershkovich in Russia. Lo scrive in un tweet l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. “I giornalisti devono poter esercitare liberamente la loro professione e meritano protezione. Le autorità russe dimostrano ancora una volta il loro sistematico disprezzo per la libertà dei media”, ha affermato Borrell. (Beb)